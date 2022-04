Bundesweit niedrigste Corona-Inzidenz: Dessau-Roßlaus Melde-Praxis steht beim Land in der Kritik

Beweis eines besonders guten Corona-Managements oder gar einer entspannten Infektionslage in der Doppelstadt sind die aktuellen Zahlen nicht.

Die Corona-Zahlen bleiben hoch in Deutschland. Die aktuelle Inzidenz von Dessau-Roßlau bildet das nicht ab.

Dessau-Roßlau/MZ - Bereits den vierten Tag in Folge ist Dessau-Roßlau am Freitag bundesweites Schlusslicht bei den Corona-Inzidenzen gewesen. Mit vermeintlich laut Robert-Koch-Institut nur 225,6 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen hat derzeit kein anderer Kreis oder kreisfreie Stadt in Deutschland einen niedrigeren Wert. Noch dazu ist der Abstand der Doppelstadt groß. Schon der Kreis mit der zweitniedrigsten Inzidenz, der Ennepe-Ruhr-Kreis (NRW), ist mit einem Wert von 413,5 weit abgeschlagen.