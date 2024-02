Die Schwarzen Adler landen in Dessau. Zum Auftakt des zweiten Teils der Europameisterschaften für 15er Rugby-Teams empfängt Deutschland am Sonntag mit Georgien einen Titelfavoriten. Wie der Bundestrainer auf die Partie blickt.

Bundestrainer vor Duell in Dessau gegen Georgien: „Wir hoffen auf ein echtes Rugbyfest“

Dessau/MZ. - Die deutsche 15er-Rugby-Nationalmannschaft bestreitet am Sonntagnachmittag in Dessau ein Länderspiel. Das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann startet damit in den zweiten Teil der über zwei Jahre laufenden Rugby-Europameisterschaften.