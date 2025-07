Anlässlich der Sommertour der Bundesstiftung Baukultur wurden am Dienstag verschiedene städtebauliche Projekte in Dessau präsentiert.

Bundesstiftung Baukultur ist auf Sommertour in Dessau-Roßlau - „Stadt muss Gartenreich werden“

Dessau/MZ. - Der sonst graue Platz vor dem Bauhausmuseum war am Dienstagvormittag mit rosa, türkis, blau und gelb verziert, den Farben der Bundesstiftung Baukultur. Neben Papphockern, Klapprad und Tischtennisplatte ist auch ein kleiner Transporter in den passenden Farben gestaltet, in dem alle Utensilien von Ort zu Ort gefahren werden.