Die 2035 in Dessau-Roßlau stattfindende Bundesgartenschau soll weiter konkretisiert werden. In Kürze sollen dafür Werkstätten mit Bürgerbeteiligung stattfinden. Was die Stadt plant.

Buga soll Gestalt annehmen - Wie sich Bürger an den Innovationswerkstätten der Stadt beteiligen können

Schon auf dem Weihnachtsmarkt hatten Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung und der Buga-Club Fragen der Besucher zum Großprojekt 2035 beantwortet und sehr lebhafte Diskussionen geführt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es sind Veranstaltungen, bei der die Bundesgartenschau (Buga) 2035 in Dessau-Roßlau weiter Gestalt annehmen soll. Obwohl noch ein paar Jahre hin, will die Stadtverwaltung scheinbar keine Zeit verlieren und hat Buga-Innovationswerkstätten geplant, die in Kürze stattfinden. In diese können und sollen sich auch Bürger einbringen – „so, wie das immer wieder angeregt und gewünscht wurde“, informierte Kirsten Lott vom Amt für Stadtentwicklung im Kulturausschuss.