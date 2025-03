Stillstand auf der Brückenbaustelle in Dessau-Roßlau: Bis auf die Spundwände sind nicht viele Baufortschritte an der Behelfsbrücke in Roßlau zu sehen. Die Überführung soll schon in zwei Monaten eingehoben werden. Eine Verschiebung ist nicht möglich.

Foto: Thomas Ruttke