Brückenarbeiten auf der B184 stehen an.

Menz/Dessau/MZ. - Ab Mittwoch, 13. November, müssen sich Autofahrer, die auf der B 184 zwischen Dessau und Magdeburg unterwegs sind, auf neue Behinderungen einstellen. Das hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt mitgeteilt. Zuerst war der 6. November als Baustart genannt worden. Zum Baustart wurde dann eine Verschiebung verkündert. Aus Richtung Königsborn (Landkreis Jerichower Land) kommend, sollen nun in der nächsten Woche kurz vor dem Ortseingang von Menz die ersten Arbeiten an einer neuen Brücke über die Polstrine beginnen.

Bevor die alte Brücke abgerissen werden kann, um an Ort und Stelle das neue Bauwerk zu errichten, wird eine provisorische Umfahrung errichtet, über die der Verkehr voraussichtlich ein Jahr lang an der Baustelle vorbeigeführt werden kann. Dazu ist es erforderlich, den Verkehr auf der B 184 ab Mittwoch einspurig und mit Ampelregelung über die alte Brücke zu führen. Planmäßig soll die Umfahrung in vier Wochen fertig sein. Dann kann der Verkehr zweispurig auf die Umfahrung umgeschwenkt werden. Hier gilt dann eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Ende November 2025 soll die neue Brücke planmäßig für den Verkehr freigegeben werden. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf gut eine Million Euro. Die neue Einfeldbrücke wird eine lichte Weite von exakt 5,81 Metern haben. Sie ist damit zweieinhalb Meter länger und ökologisch – also für die dort lebenden Tiere – durchlässiger als das Vorgängerbauwerk, das aus dem Jahr 1880 stammt.