Im Vorfeld der am Sonnabend geplanten Veranstaltung „Roßlau rockt“ für Demokratie sorgt ein Brief von AfD-Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft für Unruhe. Er soll Bands, die dort spielen, Linksextremismus vorwerfen und eine Absage fordern. Die Organisatoren wehren sich.

Brief an OB Reck: Will Roßlaus neuer AfD-Bürgermeister Demokratie-Fest verhindern?

ROsslau/MZ. - Fassungslosigkeit bei der Initiative „Buntes Roßlau“ kurz vor dem Wochenende. Am Sonnabend, 3. August ,soll zum achten Mal „Roßlau rockt“ stattfinden, eine Kundgebung und Demonstration für Vielfalt und Toleranz, auf der die Initiatoren zeigen wollen, dass der Ortsteil „keinen Millimeter nach Rechts“ rückt, wie es in der Ankündigung heißt. Doch gegen die Veranstaltung, sagt Mandy Münch von der Initiative „Buntes Roßlau“, soll der neue Roßlauer Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD) in einem Schreiben an Oberbürgermeister Robert Reck interveniert und versucht haben, dass diese abgesagt wird.