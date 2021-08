Brandhaus gehört der Stadt Dessau-Roßlau - Feuerwehr korrigiert Schadenshöhe deutlich

Das Eckhaus am Friedensplatz brannte am Dienstag aus.

Dessau/MZ - Gerade gekauft und schon zerstört: Das leerstehende Mehrfamilienhaus am Friedensplatz, in dem am Dienstag ein Feuer ausgebrochen war, gehört seit kurzem der Stadt Dessau-Roßlau. Das bestätigte Stadtsprecher Carsten Sauer auf Anfrage der MZ.

„Das ehemals herrenlose Grundstück wurde in Form einer Aneignung übernommen. Ziel war es, mit Fördermitteln einen Abriss vorzunehmen, um so einen städtebaulichen Missstand zu beseitigen“, so Sauer. Dieser „städtebauliche Missstand“ dürfte sich nun noch mehr verstärkt haben. Nicht nur das Dach brannte in voller Ausdehnung, sondern auch die Zwischendecken, die schließlich einstürzten. Bislang konnten noch nicht einmal Sachverständige das Gebäude betreten - es ist zu gefährlich. „Der Abriss gerät nun noch mehr in den Fokus, in Folge des Brandschadens jedoch unter veränderten Vorzeichen“, sagt deshalb auch Sauer.

Unterdessen hat die Feuerwehr die zunächst von der Polizei geschätzte Schadenssumme von drei auf eine Million Euro korrigiert. Auch diese Angabe sei eine grobe Schätzung, die noch während des Einsatzes erfolgt sei. Das Gebäude sei schon vor dem Brand für den Abriss vorgesehen gewesen, der nun im Zuge einer Gefahrenabwehr weiterhin geprüft werde.

Die Polizei plant für die kommende Woche eine Begehung des Hauses. „Erkenntnisse zur Brandursache konnten bislang nicht erlangt werden“, sagte ein Sprecher.