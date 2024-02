Etwa 100.000 Euro Schaden sind in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in Dessau-Alten entstanden. Die Familie hatte Glück im Unglück - der Rauchmelder warnte sie.

Brand an Einfamilienhaus in Dessau-Alten - Familie mit drei Kindern und Hunden rettet sich ins Freie

Großeinsatz in der Nacht zum Sonntag

Die Feuerwehr löscht in der Schwarzebergbreite in Dessau.

Alten/MZ. - Glück im Unglück hatte eine Familie in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Alten.

Die Feuerwehr der Stadt Dessau-Roßlau war am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr zu einem Brand in die Schwarzebergbreite alarmiert worden. Vor Eintreffen der Kräfte hatte sich die Familie mit drei Kindern und drei Hunden bereits ins Freie retten können, da sie durch die Rauchwarnmelder rechtzeitig gewarnt wurde, so die Feuerwehr Dessau-Roßlau.

Mit einem Strahlrohr wurde der Brand der Terrassenüberdachung und der Fassade des Einfamilienhauses schnell unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen des Brandes in das Gebäude durch ein bereits geborstenes Fenster konnte laut Feuerwehr verhindert werden.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Es waren 17 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Kochstedt und Alten sowie zwei Rettungswagen und die Polizei im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.