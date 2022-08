Böse Überraschung in Dessau - Für Urlaub voll gepacktes Wohnmobil in Törten gestohlen

Eine Familie aus Dessau-Törten wollte am Sonnabend in den Urlaub starten. Doch daraus wurde nicht.

Wohnmobile auf der Autobahn: Das in Dessau gestohlene Fahrzeug ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Dessau/MZ - Das war eine böse Überraschung in Törten: Der Halter eines Wohnmobils wollte am Sonnabend gegen 7.45 Uhr mit seinem bereits für den Urlaub vorbereiteten und beladenen Wohnmobil losfahren, als er feststellen musste, dass es über Nacht vom Stellplatz am Wohnhaus entwendet wurde.

Der Wert des Mobils samt Inhalt wird auf 65.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat es zur europaweiten Fahndung ausgeschrieben.