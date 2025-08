Dessau-Rosslau/MZ. - Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen in Dessau-Roßlau sind am Mittwoch fast 40 Autofahrer geblitzt worden.

Die erste Kontrollstelle befand sich am Vormittag auf der B 185 in Mosigkau in Richtung Dessau. Hier wurden insgesamt 853 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h an dieser Stelle wurden 14 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug nach Angaben vom zentralen Autobahn- und Verkehrsservice in Dessau 111 km/h.

Eine zweite Kontrollstelle gab es am Mittwoch dann noch auf der L 135 zwischen Kleutsch und Dessau. Hier fuhren 289 Fahrzeuge am Blitzer vorbei und wurden gemessen. Bei erlaubten 80 km/h wurden hier 25 Verstöße registriert. Der „Rekordhalter“ war hier mit 120 km/h unterwegs. Hier drohen ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und auch ein einmonatiges Fahrverbot.