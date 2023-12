Der DRK-Kreisverband Dessau blickt zufrieden auf 2023 und will sich im nächsten Jahr weiter wirtschaftlich stabilisieren. Personalsorgen drücken. Zudem wurde ein neues Präsidium gewählt und ein Ehrenpräsident ernannt.

Ein wichtiges Ereignis in diesem Jahr war für das DRK der Bezug der neuen Rettungswache in der Walderseestraße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Das zu Ende gehende Jahr 2023 war für den DRK Kreisverband Dessau geprägt von zwei Ereignissen: Im September bezog der Rettungsdienst die neue Rettungswache in der Walderseestraße und im Oktober bezog die Geschäftsstelle des DRK nach Jahrzehnten am Standort in der Amalienstraße neue Räumlichkeiten im Golfpark. Mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen wurde 2023 zudem die vollständige Erneuerung des Fuhrparks des Rettungsdienstes abgeschlossen.