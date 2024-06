Dessau/MZ/FN. - Das Bewegungskombinat Dessau bekommt Zuwachs. Wie der Verein mitteilt, fusionieren die Volleyballer des Dessauer VC 91 sowie die Dessau Volleys zum 1. Juli in einer eigenständigen Abteilung innerhalb des Bewegungskombinats.

Circa 140 Volleyballerinnen und Volleyballer sind dann Teil des Vereins, der bisher vor allem durch Tanz- und Fitnessangebote bekannt ist. Das Bewegungskombinat wird von 387 Mitgliedern (Stand 31. Dezember 2023) am 1. Juli auf 530 anwachsen. Im Ranking der mitgliederstärksten Vereine Dessau-Roßlaus reiht er sich damit auf Platz sechs ein.

Die Volleyballer des Dessauer VC und der Dessau Volleys kooperieren bereits seit zwei Jahren in Spielgemeinschaften im weiblichen Bereich miteinander. Der Zusammenschluss ist die konsequente Fortführung der Zusammenarbeit.

Mit fünf Aufstiegen − von der Landesklasse bis in die 2. Bundesliga – haben die Dessau Volleys eine rasante sportliche Entwicklung in den vergangenen neun Jahren vollzogen. Dieser Erfolg basiert auf den Aufbau einer leistungsstarken Nachwuchsabteilung. Von der profitiert der Zweitligist in seinem Kader. Der Volleyballverband Sachsen-Anhalt (VVSA) führt die Dessau Volleys als Landesleistungsstützpunkt männlich sowie als Talentestützpunkt weiblich.

Die Bewegungskombinat-Vorstandsmitglieder Thomas Stittrich und Holger Schwärsky haben sich in der Saison 2023/24 mehrfach mit Begeisterung die Heimspiele in der 2. Volleyball-Bundesliga angeschaut. Sie freuen sich über den Zuwachs in ihrem Verein.

Stittrich und Ingo Häntschel, Kopf des Zweitligisten, betonen, dass die Marke Dessau Volleys weiter in der Doppelstadt sowie in der Region gestärkt werden soll. In der Symbiose sehen sie Möglichkeiten, die Eventisierung der Spiele in der 2. Bundesliga voranzutreiben. Darüber hinaus wird eine Kooperation im sportlichen Bereich (Athletiktraining) angestrebt. Stittrich wünscht sich, dass sich die Dessau Volleys „mit einer guten Mischung aus Zusammenarbeit und eigenständigem Handeln nach ihren Vorstellungen entwickeln können.“