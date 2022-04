Betrunkenes Pärchen in Dessau gestoppt - Radfahrer hatten „nach zwei Bier“ über 1,5 Promille

Dessau/MZ - Einen betrunkenen Fahrradfahrer hat die Polizei am Montagabend in der Kühnauer Straße gestoppt. Nach Angaben der Beamten hatte der Mann die Straße „mit erheblichen Ausfallerscheinungen“ befahren. Bei der Kontrolle gab der 58-Jährige an, nur zwei Bier getrunken zu haben. Ob das stimmt, ist zweifelhaft: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille.

Damit nicht genug: Während der Kontrolle kam die 62-jährige Freundin des Mannes dazu. Ebenfalls mit dem Fahrrad. Laut Polizei fiel sie „durch eine verwaschene Aussprache“ auf. Auch sie gab an, nur zwei Bier getrunken zu haben. Ihr Atemalkoholtest ergab 1,75 Promille.

Beide mussten anschließend zur Blutprobenentnahme. Es setzte eine Strafanzeige. Dem Mann und der Frau wurde zudem die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt.