Betrunkener fährt in Dessau Lichtmast um - Verdächtiger 55-Jähriger mit besonderer Ausrede

Zeugen hatten den Unfall in Dessau beobachtet und die Polizei alarmiert. Die fand vor Ort eine Frontschürze eines Autos mit Kennzeichen.

Dessau/MZ - Ein stark betrunkener Autofahrer ist am Mittwoch in der Dessauer Heidestraße gegen einen Lichtmast gefahren und dann vom Unfallort in Richtung Stadtzentrum geflüchtet.

Zeugen hatten den Unfall gegen 8.45 Uhr beobachtet. Vor Ort wurde von den Polizeibeamten ein stark beschädigter Lichtmast und eine Frontschürze eines Autos mit einem dazugehörigen Kennzeichen vorgefunden.

Der 55-jährige Fahrzeughalter wurde ermittelt und auch im Nahbereich der Unfallstelle angetroffen. Der Mann gab jedoch an, dass sein Fahrzeug entwendet wurde.

Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 55-jährigen Dessauer einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug des 55-Jährigen konnte ebenfalls im Umfeld festgestellt werden. Durch die Feuerwehr und den Straßenpflegedienst wurde die beschädigte Laterne abgebaut und gesichert.