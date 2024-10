Am Busbahnhof in Dessau hat die Polizei am späten Mittwochabend, 2. Oktober, gegen 22.20 Uhr einen betrunkenen Busfahrer gestoppt. Fahrgäste hatten die Beamten gerufen.

Dessau/MZ. - Am Busbahnhof in Dessau hat die Polizei am späten Mittwochabend, 2. Oktober, gegen 22.20 Uhr einen betrunkenen Busfahrer gestoppt, der im Schienenersatzverkehr auf der gesperrten Bahnstrecke des RE7 zwischen Borkheide in Brandenburg und Dessau unterwegs war. Fahrgäste hatten zuvor den Notruf gewählt, weil der Busfahrer in Schlängellinien fuhr und auf der A 9 schon gegen eine Leitplanke gefahren war.

Polizei stellte in Dessau am Bus Schäden von etwa 20.000 Euro fest

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohltest ergab bei dem 43-jährigen Busfahrer einen Wert von 1,6 Promille. Am Bus konnten zudem auf der gesamten rechten Seite mehrere Kratzer und Dellen festgestellt werden. Die hintere Tür war komplett beschädigt. Der Sachschaden am Bus wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Gegen den Busfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.