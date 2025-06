In Dessau-Roßlau können sich Gründungsinteressierte in einem Boxring präsentieren oder ihr Wissen in Workshops erweitern. Was geplant ist und auf welchen Preis sich die Gewinner freuen dürfen.

Besonderes Format - Start-ups aus Sachsen-Anhalt treten in Fight Club gegeneinander an

Dessau-Roßlau/MZ. - In unmittelbarer Nähe zum weltberühmten Bauhaus-Gebäude, genauer gesagt in der Bauhausstraße, findet am 5. Juni der sogenannte „Fight Club“ statt – ein Event, bei dem nicht mit Fäusten, sondern mit Ideen, Innovationsgeist und Überzeugungskraft gekämpft wird. Organisiert wird die Veranstaltung von der Startup LSA UG, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Start-ups und Studierende mit frischen Geschäftsideen in einem unkonventionellen Format zusammenzubringen. Das Ziel: Austausch, aktives Netzwerken, praxisnahe Workshops – und am Ende der große Showdown im Boxring.