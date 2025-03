Auf ein besonderes Diebesgut hatten es bislang unbekannte Täter bei einem Autohandel in der Ernst-Zindel-Straße in Dessau abgesehen.

Dessau/MZ. - Auf ein besonderes Diebesgut hatten es bislang unbekannte Täter bei einem Autohandel in der Ernst-Zindel-Straße in Dessau abgesehen. Die Tat wurde der Polizei in Dessau-Roßlau am Montag telefonisch gemeldet.

Vor Ort zeigte sich, dass sich die Täter zwischen Freitag, 7. März, 18 Uhr und Montag, 10. März, 12 Uhr Zutritt zu dem dort befindlichen Autohandel verschafft hatten und aus zwei abgestellten Pkw jeweils die Hybridbatterie ausgebaut und entwendet haben.

Der entstandene Gesamtschaden wurde von der Polizei mit circa 7.400 Euro angegeben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.