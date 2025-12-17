Gabriele und Klaus Behrmann kommen seit fünf Jahren vor Weihnachten ins Dessauer Klinikum. Diesmal bringen sie nicht nur liebevoll Gestricktes mit.

Bescherung in der Kinderklinik: Dessauer Ehepaar bringt erneut Geschenke für junge Patienten mit

Gabriele (l.) und Klaus Behrmann (3.v.r.) haben die Kinderklinik in Dessau zum wiederholten Male überrascht.

Dessau/MZ. - Kleine Zipfelmänner, Bären, ein Häschen, eine Maus, ein Schäfchen und andere Figuren haben es sich bequem gemacht auf und neben dem Puppenhaus. Und bringen die Augen der Betrachter im Spielzimmer der Kinderklinik zum Leuchten: Chefarzt PD Dr. Stefan Fest ist ebenso begeistert wie Schwester Sabine und Schwester Katrin und die Gelbe Fee, Caroline Specht.