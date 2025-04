Zahlreiche Mitmach-Angebote Berufspraxis mit Spaßfaktor: Friedensschule in Dessau erlebt eine besondere Ausbildungsmesse

Die Ausbildungsmesse an der Dessauer Friedensschule hatte in dieser Woche viele Mitmach-Angebote im Gepäck. Was sich teilnehmende Betriebe davon versprechen und wie es weitergehen soll.