Benefizausfahrt der „Biker zeigen Herz für Kinder“ in Dessau: Freude in Pestalozzischule ist riesengroß

Dessau/MZ. - Noch am Montag ist Kerstin Miehe vom Förderverein der Dessauer Pestalozzischule „geschockt“. Im positiven Sinne geschockt, denn sie gesteht: „Ich hätte nie gedacht, dass so viele mitmachen bei der Ausfahrt von ,Biker zeigen Herz für Kinder’. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass so viel Geld zusammenkommt.“ Geld, das von den Bikern in diesem Jahr für den Spielplatz der Pestalozzischule gesammelt wird.