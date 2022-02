Bekenntnis zur Dessauer Innenstadt: Stadtrat will keine neuen „zentrenrelevanten“ Läden in Mildensee

Dessau-Rosslau/MZ - Für den Handel in Mildensee und Kunden in den östlichen Stadtteilen ist es eine schlechte Nachricht: Der Stadtrat hat am Mittwoch die Pläne bestätigt, dem Kauflandcenter an der A9 neue innenstadtrelevante Sortimente zu verbieten. Dabei quälten die Mehrheit der Räte Bauchschmerzen. Das zeigte ganz am Ende auch das Abstimmungsergebnis zum „Aufstellungsbeschluss für das Gewerbe- und Sondergebiet Dessau-Mildensee“: Es gab 17 Ja-Stimmen, aber auch zwölf Enthaltungen und zwölf Nein-Stimmen. Trotz überwiegender Zweifel ist der Beschluss damit angenommen.

