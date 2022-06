Beim Einbiegen in die Heidestraße in Dessau - 10.000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte

Dessau/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Alten Leipziger Straße in Dessau ist am Mittwoch gegen 11.45 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Der 51-jährige Fahrer eines Audi wollte aus der Alten Leipziger Straße in die Heidestraße abbiegen. Im Einmündungsbereich in Höhe eines Einkaufsmarktes missachtete er die Vorfahrt einer 62-jährigen Fahrerin in einem Renault. Diese hatte die Heidestraße in Richtung Stadtzentrum befahren.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde eine 27-jährige Insassin des Renault leicht verletzt und deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt Schätzungen der Polizei zufolge etwa 10.000 Euro.