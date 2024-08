Eine völlig betrunkene Ford-Fahrerin hat am Freitagabend, 2. August, an der Kreuzung Kleine Schaftrift und Junkersstraße in Dessau einen schweren Unfall verursacht. Ihr Auto ist ebenso ein Totalschaden wie eine Fußgängerampel.

Dessau/MZ. - Eine völlig betrunkene Ford-Fahrerin hat am Freitagabend, 2. August, an der Kreuzung Kleine Schaftrift und Junkersstraße einen schweren Unfall verursacht.

Die 38-jährige Frau wollte kurz nach 20 Uhr mit ihrem Ford Fiesta von der Kleinen Schaftrift nach rechts auf die Junkersstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang verlor sie allerdings die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer auf der Mittelinsel stehenden Fußgängerampel. Diese Ampel wurde dabei völlig zerstört und kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen.

Die Frau klagte bei der Unfallaufnahme über Schmerzen am linken Handgelenk, wo nach Angaben der Polizei kleine Brandblasen sichtbar waren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,87 Promille, ein Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Das Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geschleppt werden. Auch die Ampel, an der ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand, wurde vom Unfallort abtransportiert.

Aus dem Ford ausgetretene Betriebsstoffe wurden durch Kräfte der Feuerwehr abgebunden und beseitigt. Für die Dauer der Beräumung wurde die Junkersstraße halbseitig gesperrt.