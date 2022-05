Bei Kundgebung in Dessau: Linke zieht beim Thema Ukraine-Krieg fragwürdigen Goebbels-Vergleich

Die DGB-Demo vor dem Dessauer Rathaus stand ganz im Zeichen der Weltpolitik. Nur knapp 100 Leute kamen zur Kundgebung. Ein Redebeitrag hatte es in sich.

Dessau/MZ - Holger Hövelmann, SPD-Landtagsabgeordneter, ist seit Jahren Redner bei der Gewerkschaftskundgebung zum 1. Mai in Dessau. Die ist in dieser Zeit stetig geschrumpft, zu einem Familientreffen, wie Hövelmann sagte, zu dem diesmal knapp 100 Leute vors Rathaus kamen. Hövelmann begeistert das nicht, denn er findet, die Menschen müssten ihre Anliegen selbst in die Hand nehmen, zum Beispiel als Mitglieder von Gewerkschaften.