Studie Familienleben in Sachsen-Anhalt Befragte kritisieren: Zu wenig große Wohnungen zu finden

Beim Thema Wohnen zeigt sich: Dessau-Roßlauer fühlen sich in ihrem Zuhause mehrheitlich wohl. Angebot an großen Wohnungen aber wird bei Beragung als mangelhaft bewertet. Was Vermieter und Makler sagen.