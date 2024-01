Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Seit Juli schlängeln sich Autofahrer an der Baustelle in der Albrechtstraße in Richtung Norden vorbei und müssen die in Richtung Stadt Fahrenden auf die Roßlauer Allee ausweichen. Der Rad- und Fußweg auf der Ostseite wird ausgebaut, ein Grünstreifen mit Bäumen angelegt.