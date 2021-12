Baustelle am Dessauer Albrechtsplatz verzögert sich wegen Lieferengpässen

Dessau/MZ/OML - Beim Umbau des Albrechtsplatzes kommt es erneut zu Bauverzögerungen. Das hat die Stadt Ende vergangener Woche mitgeteilt. „Aufgrund der aktuellen Situation bei der Materialbeschaffung für das Baugewerbe machen sich leider erneut Veränderungen im Ablauf der Baumaßnahme zur Umgestaltung des Albrechtsplatzes und dem Bau des Kreisverkehrs Wolfgangstraße erforderlich“, heißt es.

Granit für die Borde sollte schon längst da sein

Anfang November hatte die Stadtverwaltung bereits über Materiallieferschwierigkeiten und die deshalb notwendigen Veränderungen im Bauablauf berichtet. Kopfzerbrechen bereiten die Bauleitern insbesondere fehlende Granitsteine, die für die Straßenborde gebraucht werden. Das Granit sollte eigentlich schon längst da sein, nun kommt es wohl erst Ende des Jahres.

Die Bauverzögerung beträgt jetzt bereits zwei Monate. Damit könnten der Einbau der Borde und die anschließende Herstellung der Fahrbahndecke aus Bitumen nicht, wie geplant, bis zum Jahresende erfolgen, schreibt die Stadt. „Ein neuer Termin kann erst benannt werden, wenn die Materialbereitstellung verbindlich gesichert ist.“

Tiefbauamt stellt sich Fragen der Anlieger

Große Unbekannte ist außerdem das Wetter, von dem die Bauarbeiter abhängig sind. Anliegern verspricht die Stadt schon einmal, dass der Winterdienst den Baubereich zugänglich halten will.

Man sei sich bewusst, dass die aktuelle Situation auf der Baustelle und insbesondere die Vollsperrung des Kreuzungsbereiches an dem zukünftigen Kreisverkehr für alle Betroffenen Einschränkungen zur Folge hätten. Dafür bitte man um Verständnis. Das Tiefbauamt steht bei allen Fragen zur Verfügung und will sich gemeinsam mit den am Bau Beteiligten um Problemlösungen bemühen.