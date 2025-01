Auf über 30 Hektar Baustart an Magdeburger Straße in Roßlau: Stadtwerke Dessau bauen ihre bislang größe Solaranlage

In der Magdeburger Straße in Roßlau bauen die Stadtwerke ihre bisher größte Solaranlage. Grüner Sonnenstrom kann künftig 1.300 Haushalte versorgen und fließt direkt ins Netz. Was investiert wird. Was an Ersatzpflanzungen geplant ist