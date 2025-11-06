16Meter hoch und vier Tonnen schwer Baum für Dessauer Adventsmarkt wird aus Mildensee auf den Markt transportiert
Der Baum für den Dessauer Adventsmarkt ist zwar wunderschön, war aber nur mit viel Fingerspitzengefühl aus einem Mildenseer Garten abzutransportieren gewesen. Warum sich die Besitzerin freut, dass er gefällt wurde.
06.11.2025, 11:00
Dessau/MZ. - Ein langer Applaus hallt am Mittwochmittag über den Dessauer Marktplatz, als die 16 Meter hohe Blaufichte endlich sicher in ihrem Ständer ruht und das Werk vieler, vieler Helfer und Ehrenamtlicher vollbracht ist. Dessaus Adventsmarkt hat seinen Baum! Vielleicht ist es sogar der schönste, der je auf dem Marktplatz stand. Erst seit vergangenem Jahr gibt es überhaupt wieder einen echten Baum auf Dessaus Adventsmarkt – nach elfjähriger Pause.