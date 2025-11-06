Der Baum für den Dessauer Adventsmarkt ist zwar wunderschön, war aber nur mit viel Fingerspitzengefühl aus einem Mildenseer Garten abzutransportieren gewesen. Warum sich die Besitzerin freut, dass er gefällt wurde.

Baum für Dessauer Adventsmarkt wird aus Mildensee auf den Markt transportiert

Der Baum musste aus dem Garten über die Häuser auf einen Laster gehoben werden. 16 Meter hoch ist die Blaufichte.

Dessau/MZ. - Ein langer Applaus hallt am Mittwochmittag über den Dessauer Marktplatz, als die 16 Meter hohe Blaufichte endlich sicher in ihrem Ständer ruht und das Werk vieler, vieler Helfer und Ehrenamtlicher vollbracht ist. Dessaus Adventsmarkt hat seinen Baum! Vielleicht ist es sogar der schönste, der je auf dem Marktplatz stand. Erst seit vergangenem Jahr gibt es überhaupt wieder einen echten Baum auf Dessaus Adventsmarkt – nach elfjähriger Pause.