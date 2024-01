Entgegen der Ankündigung blieben Autobahnabfahrten und wichtige Brücken in Dessau-Roßlau am Montag frei. Auswirkungen der Bauernproteste gab es aber auf Bundesstraßen und rund um das Umweltbundesamt. Dort hat 10 Uhr eine Demo begonnen.

Bauernproteste in Dessau: Großes Verkehrschaos bleibt aus - Demo am Uba gestartet

Die Bauern protestieren am Montag am Umweltbundesamt in Dessau.

Dessau-Roßlau/MZ. - Das große Verkehrschaos aufgrund der Proteste von Landwirten ist in Dessau-Roßlau am Montag bislang ausgeblieben. Bis auf einige Staus, die sich schnell wieder auflösten, gab es kaum Verkehrsbehinderungen.

Eine Ausnahme ist die Heinen-Straße neben dem Umweltbundesamt, wo seit 10 Uhr eine Kundgebung mit Traktoren stattfindet. Die Straße ist dazu gesperrt.

Vor dem Umweltbundesamt fand am Montagvormittag eine Demonstration mit Traktoren und Lastwagen statt. Foto: Thomas Ruttke

In sozialen Medien war am Wochenende dazu aufgerufen worden, wichtige Brücken in Dessau zu blockieren, unter anderem die Friedensbrücke am Stadteingang-Ost und die Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau. Dazu kam es nach MZ-Informationen aber nicht.

Ein Korso mit nach Polizei-Schätzungen über 90 Traktoren, Lastwagen und Autos fuhr in den Morgenstunden von Oranienbaum über die Bundesstraße 185 bis zum Umweltbundesamt, drehte und fuhr wieder zurück nach Oranienbaum. Auch auf der B 184 hinter der Abfahrt Dessau-Süd kam es zeitweise zu Staubildung.