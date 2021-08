Bauarbeiten ab Montag - Schotterstraßen in Dessau-Roßlau werden wieder befestigt

Dessau-Rosslau/MZ - Im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Dessau-Roßlau erfolgen im Zeitraum ab 23. August bis zum 24. September Arbeiten zur Aufwertung bisher geschotterter Straßenabschnitte im Stadtgebiet. Die Baumaßnahme wird dabei in zwei Bauabschnitte eingeteilt.

Begonnen wird in Mildensee, Mosigkau und Alten. Ab dem kommenden Montag, 23. August, wird in der Breitscheidstraße (von Kirchhau bis Tiefer Grund), im Tiefen Grund (von Breitscheidstraße bis Tiergartenstraße), in der Schwenkestraße (Ostteil, geschotterter Abschnitt), Bauernreihe (Ostteil, geschotterter Abschnitt), Kurt-Barthel-Straße gearbeitet.

Die Fahrbahnen erhalten eine Oberflächenbefestigung im Bitumentränkungsverfahren. Dafür ist eine Vollsperrung des entsprechenden Straßenabschnittes erforderlich. Die Bauzeiträume beschränken sich je Straßenabschnitt auf etwa drei bis fünf Werktage. Die Gesamtmaßnahme soll am 8. September beendet sein. Wie die Stadt mitteilt, werden die Anwohner separat über die entsprechenden Bauzeiten informiert. Der Rad- und Fußverkehr wird an den jeweiligen Baustellenbereichen vorbeigeführt.

Die Fahrbahnarbeiten werden ab dem 7. September in Klein- und Großkühnau sowie Dessau-Alten fortgeführt.