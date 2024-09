Eigentlich sollten die neue Wehranlage und Fischtreppe in Meinsdorf schon im Bau sein. Jetzt läuft aber erst das Planfeststellungsverfahren. Welche Einwände Bürger und vor allem auch die Freiwillige Feuerwehr des Ortes haben.

Bau von Fischtreppe und Wehr verzögert sich: An Plänen in Meinsdorf gibt es viel Kritik

Hochwasserschutz an der Rossel

Die Brücke in der Lindenstraße soll im Zuge des Neubaus des Rossel-Wehrs neu gebaut werden. Auch eine Fischtreppe ist geplant.

Meinsdorf/MZ. - Eigentlich hätte im Sommer Baubeginn sein sollen. So jedenfalls war es angekündigt worden Anfang November 2021, als Vertreter des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) und von Ingenieurbüros in der Meinsdorfer Schwimmbadgaststätte über Bauarbeiten am Meinsdorfer Rossel-Wehr über den Bau einer Fischtreppe und einer neuen Brücke informierten.