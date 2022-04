Wirtschaftsansiedlung Bau der weltgrößten Algenfabrik in Dessau soll im Sommer starten - Planer wollen Tempo wie Tesla machen

Die Baugenehmigung für die größte Algenfabrik der Welt, die in Dessau gebaut wird, ist erteilt. In mehreren Ausbaustufen werden Bioreaktoren gebaut, in denen die kleinen Pflanzen wachsen. Das Ziel ist es, zehn Prozent des Weltbedarfs an Omega-3-Fettsäuren, die aus den Algen gewonnen werden, in Dessau herzustellen.