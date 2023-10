Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Es ist schätzungsweise zwei Jahrzehnte her, als Klara Fritzchen und Herr Drosselmeier zum letzten Mal auf der Bühne des Theaters in Dessau standen. Die drei – viele werden es ahnen – gehören zu den Hauptakteuren im Ballett „Der Nussknacker“. Peter Tschaikowski hat zum Ende des 19. Jahrhunderts die Musik für den Nussknacker geschrieben. Seitdem gehört das Stück zu den am häufigsten gespielten, da sehr beliebten - in aller Welt. Die gute Nachricht aus Dessau: Der Nussknacker, Klara, Fritzchen, Herr Drosselmeier und all die anderen handelnden Personen aus dem Märchenballett kommen ins Anhaltische Theater. Dort feiert die Inszenierung von Ballettdirektor und Chefchoreograph Stefano Gianetti am 21. Oktober Premiere. Mit Gianetti unterhielt sich MZ-Redakteurin Annette Gens.