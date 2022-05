Bald kürzere Wartezeiten? Städtisches Klinikum Dessau bündelt Operationen an einem Standort

Dessau/MZ/oml - Das Städtische Klinikum strukturiert seine Operationen neu und will ambulante Behandlungen künftig am Standort Gropiusallee bündeln. Wie es in einer Mitteilung des Krankenhauses heißt, habe man am 2. Mai damit begonnen, ambulante und planbare Operationen an den Standort Gropiusallee zu verlagern. Der vollständige Umzug soll im Juli abgeschlossen sein.

Notfälle und ambulante Eingriffe getrennt

Ziel ist es dem Klinikum zufolge, die Patientenversorgung zu verbessern, indem ambulante und akute Operationen, etwa nach Unfällen oder anderen Notfällen, voneinander getrennt werden. Das werde auch Wartezeit ersparen, verspricht die Klinik: „Mit dieser räumlichen und prozessualen Trennung bieten wir unseren Patienten mehr Planungssicherheit. Die terminierten ambulanten OPs können nun nicht mehr von akuten Eingriffen, insbesondere Notfällen, beeinflusst werden“, sagt Dr. med. Joachim Zagrodnick, Ärztlicher Direktor des Städtischen Klinikums.

Auch niedergelassene Ärzte praktizieren in der Gropiusallee

In der Gropiusallee stehe den ambulant operierenden Teams ausreichend Know-how zur Verfügung. So könnten sie perspektivisch auf vier OP-Säle, einen großzügigen Aufwachraum und eine eigene Sterilisation zurückgreifen. Auch niedergelassene Ärzte behandeln derzeit in den Räumen an der Gropiusallee.

„Wir hoffen, durch die Bündelung der ambulanten OPs an einem Standort auf weitere Kooperationen mit niedergelassenen Kollegen und damit auf eine Stärkung der medizinischen Versorgung“, so Dr. med. Thomas Schulze, stellvertretender Ärztlicher Direktor.