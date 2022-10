Traditionsbetrieb macht dicht Bäckerei Schieke aus Dessau gibt auf - Freitag war der letzte Verkaufstag in Ziebigker Filiale

Die Bäckerei Schieke in der Kornhausstraße in Dessau hatte am Freitag das letzte Mal geöffnet. Wie dem Firmeninhabe an diesem Tag zumute war. Was die Kunden sagen.