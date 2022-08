B184 in Roßlau wird kommende Woche teilweise gesperrt

Ab kommender Woche ist die B184 in Roßlau dicht. Zumindest teilweise. Die Straßendecke wird in zwei Teilstücken saniert.

Auf der Magdeburger Straße in Roßlau stehen Bauarbeiten an.

Roßlau/MZ - Ab Montag, 8. August, und bis Sonnabend, 13. August, ist in Roßlau ein Stück B 184 gesperrt. Das hat am Mittwoch die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung mitgeteilt. Im Auftrag des Tiefbauamtes wird in dieser Zeit die Fahrbahndeckschicht in der Magdeburger Straße zwischen der Mittelfeldstraße und Haus mit der Nummer 75 erneuert.