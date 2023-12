Bahnstrecke Dessau - Magdeburg Auto rutscht auf Bahnübergang in Zerbst ins Gleisbett - Züge können eineinhalb Stunden nicht fahren

Am Bahnübergang Güterglücker Straße in Zerbst ist am Montag eine Autofahrerin auf eisglattem Untergrund in das Gleisbett der Deutschen Bahn gerutscht.