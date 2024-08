Einzelhandel in Dessau-Roßlau Auszug aus Rathaus-Center: Boutique „Madimar“ mit Neuaufang in der Zerbster Straße in Dessau

Madeleine Dreißig ist mit ihrer Boutique „Madimar“ vom Rathaus-Center in die Zerbster Straße in Dessau gezogen. Was die Gründe sind. Was sie am neuen Standort plant.