Zerbst/Dessau/MZ. - Wegen einer Nötigung auf der B184 hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld Ermittlungen aufgenommen.

Der Fall hat sich am Dienstagabend, 3. Juni, in Zerbst ereignet. Ein 18-Jähriger hatte dort mit seinem BMW gegen 19 Uhr die B 184 aus Richtung Innenstadt in Richtung Magdeburg befahren, als er plötzlich neben sich einen Audi bemerkte, dessen Fahrer in seine Richtung gestikulierte, sich dann aber wieder hinter den BMW setzte und dicht auffuhr. Als der 18-Jährige nach links in Richtung Güterglück abbog, folgte ihm der Audi und bremste ihn aus.

Nach Angaben der Polizei sei der Audi-Fahrer plötzlich ausgestiegen und habe dem BMW-Fahrer durch die geöffnete Fensterscheibe einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, ehe er wieder in sein Auto gestiegen und in Richtung Magdeburg davongefahren sei.

Der Nutzer des BMW suchte anschließend selbständig eine medizinische Einrichtung auf und ließ sich ambulant versorgen. Im Anschluss erstattete er Strafanzeige bei der Polizei. Der Täter wurde als circa 25 Jahre alt, von kräftiger Statur, ungefähr 1,8 bis 1,85 Meter groß und mit kurzen braunen Haaren beschrieben.