In Dessau kann am Freitag gejubelt werden.

Dessau/MZ. - Das Public Viewing zum EM-Viertelfinale am Freitag zwischen Deutschland und Spanien ist vom Marktplatz kurzfristig in den großen Rathausinnenhof verlegt worden. Das haben die Stadtwerke am Mittwoch mitgeteilt. Nach der offiziellen Eröffnung des Stadtfestes wird das Spiel dort ab 18 Uhr auf einer großen Leinwand übertragen. Der Eintritt zum Public Viewing ist frei. Es war erst am Montag organisiert und angekündigt worden.

Mit der Verlegung des Public Viewings wollen die Dessauer Stadtwerke nach eigenen Angaben die hohen Sicherheitsstandards für Public Viewings gewährleisten und somit allen Fußballfans ein unbeschwertes und sicheres Erlebnis garantieren. Zudem knüpfen die Stadtwerke mit der Fanarena im Rathausinnenhof an ihr erfolgreiches Veranstaltungsformat der vergangenen Jahre an. „Wir freuen uns“, sagte Dessaus Stadtwerke-Chef Dino Höll, „die Tradition der Stadtwerke-Fanarena fortzuführen.“

Im Interesse der Sicherheit aller Besucher wird die Besucherzahl im Rathausinnenhof auf 1.500 Personen begrenzt. Außerdem erfolgt eine Zugangskontrolle zum Rathausinnenhof. Das Mitführen von großen Taschen und Rucksäcken (maximal A4) sowie von Glasgegenständen jeglicher Art, Waffen, spitzen Gegenständen, Pyrotechnik, Schleudern oder Katapulten ist aus sicherheitstechnischen Gründen untersagt. Für das leibliche Wohl während des Spiels ist an den Versorgungsständen auf dem Marktplatz sowie dem Festgelände gesorgt. Für das Public Viewing im Rathausinnenhof können eigene Sitzgelegenheiten von den Besuchern mitgebracht werden.

Nach dem EM-Spiel startet das Musikprogramm auf der Stadtwerke-Hauptbühne auf dem Dessauer Marktplatz. Dort treten am Freitag die Sängerin Loi und die Partyband Ventura Fox auf. Den Abend rundet eine Lasershow ab. Am Sonnabend, 21 Uhr, tritt Laith Al-Deen auf. Am Stadtfest-Abschluss am Sonntag spielen ab 16 Uhr die Söhne Mannheims.