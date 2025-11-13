Sammlung von Leichtverpackungen Aus für die Gelben Säcke in Dessau-Roßlau - Was das ab Januar 2026 für die Innenstadt heißt
Ab 2026 werden auch in den Bereichen innerstädtisch Nord, Mitte und Süd Leichtverpackungen nur noch über Gelbe Tonnen gesammelt. Remondis bereitet die Ausfuhr der Tonnen vor. Wann es damit losgeht und wohin man sich bei Fragen wenden kann.
Aktualisiert: 13.11.2025, 11:36
Dessau-Rosslau/MZ. - Das Aus der Gelben Säcke in Dessau-Roßlau steht bevor. Zwischen dem 1. und 20. Dezember erhalten nun auch die privaten Haushalte in den innerstädtischen Bereichen Nord, Mitte und Süd die Gelben Tonnen.