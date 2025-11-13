weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sammlung von Leichtverpackungen: Aus für die Gelben Säcke in Dessau-Roßlau - Was das ab Januar 2026 für die Innenstadt heißt

Ab 2026 werden auch in den Bereichen innerstädtisch Nord, Mitte und Süd Leichtverpackungen nur noch über Gelbe Tonnen gesammelt. Remondis bereitet die Ausfuhr der Tonnen vor. Wann es damit losgeht und wohin man sich bei Fragen wenden kann.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 13.11.2025, 11:36
Nun bekommen auch die Bewohner in den Stadtbezirken innerstädtisch Nord, Süd und Mitte Gelbe Tonnen. Remondis-Betriebsleiter Ronny Herrmann (links) und Matthias Tuchel, Leiter der Abfallentsorgung im Stadtpflegebetrieb, informieren über den Stand der Dinge.
Dessau-Rosslau/MZ. - Das Aus der Gelben Säcke in Dessau-Roßlau steht bevor. Zwischen dem 1. und 20. Dezember erhalten nun auch die privaten Haushalte in den innerstädtischen Bereichen Nord, Mitte und Süd die Gelben Tonnen.