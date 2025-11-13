Sammlung von Leichtverpackungen Aus für die Gelben Säcke in Dessau-Roßlau - Was das ab Januar 2026 für die Innenstadt heißt

Ab 2026 werden auch in den Bereichen innerstädtisch Nord, Mitte und Süd Leichtverpackungen nur noch über Gelbe Tonnen gesammelt. Remondis bereitet die Ausfuhr der Tonnen vor. Wann es damit losgeht und wohin man sich bei Fragen wenden kann.