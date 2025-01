Anna Carina Woitschak gab Ende 2024 ihr erstes Solokonzert im Mitteldeutschen Theater in Dessau, nun geht es in das Dschungelcamp von RTL.

Dessau/MZ. - Die in Dessau-Roßlau lebende Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack geht in das RTL-Dschungelcamp.

Gerüchte und Spekulationen hatte es schon länger gegeben. Am Freitag, 3. Januar, machte es Woitschack auf ihrem Instagram-Account offiziell. „Die Katze ist aus dem Sack, oder besser gesagt, das Känguru, denn es geht nach Australien!“, schrieb die 32-Jährige dort. „Ich freue mich riesig, Euch endlich bestätigen zu können: Ich bin Teil von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2025.“ Parallel dazu benannte auch RTL die insgesamt zwölf Teilnehmer.

„Ich weiß, dass einige denken, ich gehe in den Dschungel, um über irgendetwas auszupacken“, schreibt Woitschack weiter und spielt damit wahrscheinlich auf ihre Ehe mit Schlagerstar Stefan Mross an. „Aber das ist nicht meine Intention. Ich LIEBE Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei ♥️.“ Sie lasse sich nicht den Mund verbieten „und werde im Dschungel sagen, was ich in dem Moment fühle“.

RTl-Dschungelcamp startet am Freitag, 24. Januar, und dauert bis 9. Februar

Das Dschungelcamp startet am Freitag, 24. Januar. Es ist inzwischen die 18. Staffel und wird jeden Abend um 20.15 Uhr auf RTL übertragen. Mit dabei sind neben Woitschack noch Lilly Becker, Jürgen Hingsen, Jörg Dahlmann, Nina Bott und Edith Stehfest. Ex-Zehnkämpfer Hingsen ist mit 66 Jahren der älteste Teilnehmer. Das Finale steht am 9. Febuar an.

Woitschack ist seit Frühjahr 2024 Einwohnerin von Dessau-Roßlau. Im Oktober hatte sich ihr erstes Solokonzert in der Marienkirche gegeben. Am 10. Januar erscheint eine neue Single von ihr.