Blocksanierung in Dessau-Nord

Dessau/MZ. - Seit Februar leben die Mieter der Karlstraße 7-10 auf einer Baustelle. Der 1977 erbaute Ratioblock, der im Eigentum des Wohnungsvereins Dessau ist, wird von Grund auf saniert. Das heißt, dass sämtliche Leitungen erneuert werden, Dämmungen an Fassade und Dach angebracht werden. „Wir bauen in den vier Eingängen auch Aufzüge ein, die auf jeder Etage halten", berichtet Florian Sakwerda, Technischer Leiter des Wohnungsvereins. Damit würden sie dem großen Bedarf an altersgerechten Wohnraum nachkommen.