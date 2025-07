Auf der L73 zwischen Großpaschleben und Köthen hat es am Montag, 7. Juli, einen Unfall gegeben.

Auf regennasser Fahrbahn - Toyota-Fahrer verliert Kontrolle über das Auto und rast in ein Feld

Köthen/MZ. - Auf der L73 zwischen Großpaschleben und Köthen hat am Montag, 7. Juli, ein Mann die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in ein Feld gerast.

Der 34-Jährige war gegen 17 Uhr mit seinem Toyota in Richtung Köthen unterwegs. In einem Kurvenbereich kam der Mann dann auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto touchierte noch einen Baum, ehe es auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Der 34-Jährige musste verletzt in ein Klinikum gebracht werden. Dort erfolgte eine stationäre Aufnahme. An dem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.