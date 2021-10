Auftritt beim „Schlagerboom 2021“: Dieter Hallervorden veröffentlicht mit 86 ein neues Album

Dessau/Dortmund/MZ - „Wenn es Euch gefällt, finde ich das voll okay“ - der Dessauer Ehrenbürger Dieter Hallervorden will es mit 86 Jahren noch einmal wissen und veröffentlicht am 5. November ein neues Album mit dem Titel „80 plus“. Das Musikvideo zu ersten Single „Mein Leben“ gibt es aber schon am Freitagabend auf Youtube und am Samstag beim „Schlagerboom 2021“ - um 20.15 Uhr - im Ersten Programm der ARD.

„Ick bin ja sehr selbstkritisch, aber selbst mir jefällt’s“, schreibt Hallervorden auf Facebook zu seinen musikalischen Neuanfängen und bleibt dabei seinem typischen Humor treu: „Wenn es Euch nicht gefällt, schenkt es einfach den Leuten, die ihr absolut nicht ausstehen könnt.“ Musikalisch orientiert er sich dabei irgendwo zwischen Swing und Rock - quasi zwischen irgendwo Harald Juhnke und den Scorpions.

Wer es allerdings auf einen süßen Nachtisch abgesehen hat, Lust auf eine Suppe verspürt oder auch mal einen Pumpkin Spice Latte probieren möchte, wird noch bei weiteren Rezepten auf unserer Seite fündig.

Und auch wenn er sich selbst als „86-jährigen 'Newcomer'“ bezeichnet: Ein unbeschriebenes Blatt in der Musik ist Hallervorden nicht. Vor allem in den 80ern ist er seiner Rolle als „Didi“ gerecht geworden und zum Beispiel zusammen mit Helga Feddersen das Grease-Cover „Du die Wanne ist voll“ (You're The One That I Want) veröffentlicht. In den letzten Jahren folgten dann einige politisch angehauchte Ausflüge mit Songs über Erdogan, Merkel und Trump - bis zu seinen kostümierten Auftritten als Chamäleon bei der ProSieben-Musikrateshow „The Masked Singer“.