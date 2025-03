Die Sängerinnen Christin Nichols und Tosha stimmen am 6. Mai in der Dessauer Marienkirche auf das neue Festival „Dessauer Sommer“ ein.

Dessau/MZ. - Im Rahmen des bevorstehenden Dessauer Sommers lädt „diggis kulturbüro“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Dessau-Roßlau am 6. Mai zu einem Warm-Up Konzert in die Marienkirche ein. Laut Pressemitteilung des Dessauer Sommers geben sich an diesem Abend ab 20 Uhr die Musikerinnen Christin Nichols und Tosha die Ehre und eröffnen den musikalischen Stadtsommer mit einem Abend voller inspirierender Klänge.