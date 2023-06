Dessau-Roßlau/MZ - Den Showdown zum Saisonfinale im Fernduell zwischen dem ThSV Eisenach und dem Dessau-Roßlauer HV um den Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga können Fans aus Dessau und Umgebung am Mittwoch be einem Public Viewing mitverfolgen. Dies gab der DRHV am Montag auf seinen Internetkanälen bekannt.

Die Partie der Biber bei den Eulen Ludwigshafen wird am Mittwochabend in der Anhalt-Arena auf einer extra installierten hochauflösenden LED-Großbildwand übertragen, die auf dem Parkett der Sportstätte aufgebaut und auf die Osttribüne ausgerichtet ist. Die Übertragung kann sowohl sitzend als auch stehend verfolgt werden.

Anwurf in der Ebert-Halle in Ludwigshafen ist am Mittwochabend um 19 Uhr. Bereits 60 Minuten davor öffnen sich die Türen der Anhalt-Arena in Dessau zum Public Viewing. Der Eintritt ist frei. Für Getränke ist gesorgt.

Eisenach ist parallel in Coburg gefordert. Der DRHV muss sein eigenes Spiel gewinnen - und auf einen Ausrutscher der Thüringer hoffen.