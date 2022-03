Aufsehen am Straßenrand - Blaue Engel rollen in Kolonne durch Dessau und Roßlau

Das THW hat am Sonnabend das Fahren in Kolonne geübt.

Dessau-Rosslau/MZ - Lange nicht gesehen: Ein 500 Meter langer, blauer Autowurm sorgt am Samstagvormittag in Dessau-Roßlau für Aufsehen am Straßenrand. Die Ortsgruppe Dessau vom Technischen Hilfwerk hat dabei mit neun Fahrzeugen und fünf Anhängern die Kolonnenfahrt im öffentlichen Straßenverkehr geübt. Die alljährliche Kraftfahrerschulung für die THW-Mitstreiter sieht 2022 neben dem theoretischen Teil zu den Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung auch die praktische Übung der Kolonnen vor.

Dirk Lehmann (links) und Ronald Kersten am Funkgerät. Foto: Thomas Ruttke

Die „Blauen Engel“ fuhren von Dessau zunächst nach Roßlau und dann über Rodleben und Steutz nach Zerbst. Nach einer technischen Pause macht sich der „Fahrzeugwurm“ wieder auf der B 184 auf den Rückweg über Jütrichau und Roßlau.

Selbst ein Traktor wurde für die Kolonnenfahrt verladen. Foto: Thomas Ruttke

Dort war ein Schwenk über die Waldstraße und entlang der Burg vorgesehen, ehe die Kolonne an der Kreuzung von B187 und B184 wieder schnurstracks nach Dessau rollte. Insgesamt waren mit den neun Fahrzeugen 23 THW-Kraftfahrer unterwegs.